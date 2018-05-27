«عكاظ» (النشر الإلكتروني)تعلن اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع، أنه سيتم إقفال باب القبول والتسجيل للطلبة الجامعيين يوم (الأربعاء) الموافق 1439/9/15 الساعة العاشرة مساء.
كما أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع أن اختبار الكفايات مطلوب للقبول في الكليات العسكرية ولكن لا يدخل ضمن متطلبات الترشيح الأولي.
وأضافت: كما أن بإمكان الطالب إجراء الاختبار خلال شهر رمضان وشهر شوال لعام ١٤٣٩ وستقوم اللجنة المركزية بالتنسيق مع المركز الوطني للقياس بخصوص النتائج.