تعلن اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع، أنه سيتم إقفال باب القبول والتسجيل للطلبة الجامعيين يوم (الأربعاء) الموافق 1439/9/15 الساعة العاشرة مساء.كما أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع أن اختبار الكفايات مطلوب للقبول في الكليات العسكرية ولكن لا يدخل ضمن متطلبات الترشيح الأولي.وأضافت: كما أن بإمكان الطالب إجراء الاختبار خلال شهر رمضان وشهر شوال لعام ١٤٣٩ وستقوم اللجنة المركزية بالتنسيق مع المركز الوطني للقياس بخصوص النتائج.