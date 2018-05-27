قرر المحامي بالنقض والدستورية العليا المصرية المستشار باسم وهبة، تقديم أول بلاغ رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد لاعب فريق ريال مدريد سيرجو راموس؛ بسبب تعمده الإيذاء الواضح والصريح تجاه لاعب المنتخب الوطني المصري نجم فريق ليفربول الإنجليزي اللاعب محمد صلاح، في المباراة التي جمعت فريقي ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا المقامة في كييف، ما أدى لإصابته بجزع بالكتف.وأضاف وهبة: «إن الإصابة التي تعرض لها نجمنا محمد صلاح كانت متعمدة من راموس، وإن الحركة التي قام بها اللاعب تشبه المصارعة وليس لها علاقة بكرة القدم».وتابع: «الإصابة قد تؤثر على مشاركة صلاح مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم المقامة بروسيا الشهر القادم، وتعد خسارة للمنتخب والمصريين».وطالب وهبة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة واللاعب راموس، والتحقيق أيضا مع حكم المباراة لسؤاله عن تقريره حول المباراة والواقعة التي لم يحتسب فيها مخالفة أو إنذارا للاعب، في تصرف غريب من الحكم.