نبهت الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا، المبتعثين والمبتعثات والدارسين على حسابهم ومرافقيهم، بأن يوم غد (الاثنين) 2018/5/28 إجازة رسمية بمقاطعة العاصمة الأسترالية كانبرا، وذلك بحسب ما وصل من سفارة خادم الحرمين الشريفين في كانبرا.ودعت الملحقية المبتعثين والمبتعثات عند وجود حالات الطوارئ، إلى زيارة الرابط الإلكتروني (https://ar.sacm.org.au/?page_id=244)، موضحة فيه أرقام الهواتف التي يمكن التواصل معها.ووفقا لموقع الملحقية، ففي حالات الطوارئ الدراسية أو حالات الوفاة لا سمح الله خارج وقت الدوام يمكن التواصل عبر هواتف الطوارئ للملحقية (0424101010)، و(0448136453).وفي حالات الطورائ غير الدراسية خارج وقت الدوام يمكن الاتصال بجوال شؤون المواطنين بسفارة المملكة العربية السعودية في أستراليا (0432257277)، أما في حالات الطوارئ الطبية -لا قدر الله- خارج وقت الدوام، فتأمل الملحقية الاطلاع على التعليمات الخاصة بها في صفحة تعليمات العلاج.