أعرب رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي عن أمنياته القلبية للاعب المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي، بالشفاء العاجل من إصابته.وقال السيسي عبر حسابه في «تويتر»: «أتمنى أن يعود للملعب قريباً ويظل نجماً مصرياً متألقاً».وكان مُدرب فريق ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب قد قال إن هناك شكوكا حول مشاركة مهاجم الفريق محمد صلاح في نهائيات كأس العالم بعد التعرض لإصابة في الكتف في نهائي دوري الأبطال الأوروبي أمس السبت (26 مايو).لكن محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر قال إن إصابة محمد صلاح عبارة عن «جزع في أربطة مفصل الكتف الأيسر» وذلك بعد خضوعه لفحص بالأشعة أمس السبت عقب خروجه بعد 31 دقيقة من بداية مباراة فريقه ليفربول أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وقال أبو العلا عبر صفحة الاتحاد المصري للعبة على «فيسبوك» إنه «متفائل بقدرة صلاح على اللحاق بمباريات مصر في كأس العالم» وفقا لهذا التشخيص الذي أبلغه به الجهاز الطبي لنادي ليفربول هاتفيا عقب المباراة النهائية لدوري الأبطال.وأضاف خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة في مصر في صفحته على «فيسبوك» أن المدة المتوقعة لعلاج صلاح ستبلغ أسبوعين فقط كما أكد الاتفاق مع الجهاز الطبي في ليفربول على أسلوب علاج اللاعب.وتابع «تم الاتفاق على أن يستمر محمد في مدينة ليفربول ليتلقى العلاج والتأهيل المناسب ثم ينضم لمعسكر المنتخب في إيطاليا في وقت لاحق يحدده الأطباء. محمد صلاح بإذن الله في القائمة النهائية لمنتخب مصر في كأس العالم والتي ستعلن رسميا 4 يونيو».وانتهت مشاركة صلاح، هداف ليفربول، الأولى في نهائي دوري أبطال أوروبا بالدموع عندما خرج هداف منتخب مصر مُصابا في كتفه أمام ريال مدريد الذي فاز 3-1 وتوج باللقب للمرة الثالثة على التوالي.وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول «فقدنا لاعبا مهما جدا ومن المحتمل أن تخسر مصر لاعبا مهما جدا. لا أتمنى أن يكون الأمر كذلك».وسقط صلاح، الذي أحرز 44 هدفا بجميع المسابقات لفريق المدرب يورجن كلوب هذا الموسم، على الأرض بعد التحام قوي مع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد وتلقى العلاج وعاد بعد ذلك بلحظات.لكن صلاح، الذي سيحمل آمال مصر في كأس العالم، استلقى على الأرض مرة أخرى وكان يبكي عندما خرج من الملعب وشارك بدلا منه آدم لالانا.ورفض الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب مصر استباق الأحداث مفضلا الانتظار حتى تتضح كافة المعلومات حول إصابة اللاعب.ووصلت بعثة منتخب مصر إلى إيطاليا لإقامة معسكر هناك استعدادا لمواجهة كولومبيا يوم الجمعة القادم قبل التوجه يوم الثلاثاء التالي إلى بلجيكا لملاقاة منتخبها في ختام المعسكر الأخير للفريق قبل المشاركة في كأس العالم.وتخوض مصر نهائيات كأس العالم ضمن المجموعة الأولى إلى جوار روسيا صاحبة الأرض وأوروجواي والسعودية. وتشارك مصر في كأس العالم لأول مرة منذ 1990 وتبحث عن انتصارها الأول في البطولة.