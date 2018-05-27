أطلقت هيئة السوق المالية اليوم (الأحد)، برنامجها للتدريب على رأس العمل والمختص في تأهيل الخريجين المتفوقين لعام 2017 بمسمى (برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل المتفوقين من خريجي الجامعات).ويأتي هذا البرنامج كإحدى مبادرات برنامج هيئة السوق المالية (الريادة المالية 2020) والذي يعمل تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي الذي أطلق أخيراً.ويهدف البرنامج إلى دعم توطين الوظائف لدى مؤسسات السوق المالية، الأمر الذي يعزز تطوير السوق المالية وبناء قدرات العاملين به، ويتألف البرنامج في الدفعة الخامسة من 13 مساراً تأهيلياً تخصصياً، ينضم لها الخريج على حسب تخصصه الجامعي، وهي كالتالي: المال والاستثمار، الحوكمة والقوائم المالية، الأنظمة والتشريعات، الالتزام والتفتيش، التراخيص ومكافحة غسل الأموال، التواصل والتوعية، المراجعة الداخلية والتميز المؤسسي، الأبحاث والعلاقات الدولية، الإستراتيجية وإدارة المشاريع، قضايا الأوراق المالية، إدارة المخاطر، الموارد البشرية، وتقنية المعلومات.ويتم من خلال البرنامج استقطاب مجموعة من الخريجين المميزين وإلحاقهم بالتدريب على رأس العمل في الهيئة؛ لتعريفهم بالجوانب الفنية والنظامية لأعمال وأنشطة الأوراق المالية وإكسابهم الجدارات التي تؤهلهم للعمل في سوق الأوراق المالية مستقبلاً بعد التخرج. كما أن مدة البرنامج 12 شهراً وينفذ مرة واحدة سنوياً.ويتعين على المتقدم للبرنامج التأهيلي أن تنطبق عليه الشروط التي حددتها هيئة السوق المالية للبرنامج وهي: التفرغ التام، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدبلوم العالي بعد البكالوريوس، أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، أن يكون المعدل الدراسي للمتقدم جيد جدا فما فوق، ألا يزيد عمر المتقدم على 27 عاما ميلادياً لحملة البكالوريوس و30 عاما لحملة الماجستير.كذلك يشترط البرنامج أن يجتاز المتقدم المقابلات الشخصية، وألا تقل درجات المتقدم في اختبارات اللغة الإنجليزية عن (5) في اختبار الـIELTS، كما يتعين على المتقدم تقديم نتيجة اختبار «القدرات للجامعين» من المركز الوطني للقياس، وأخيراً على المتقدمين كتابة نبذة مختصرة عن أهدافهم وتطلعاتهم من انضمامهم للبرنامج.ويتوجب على الراغبين في البرنامج التدريبي ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة الدخول على موقع هيئة السوق المالية والتقديم على الوظائف المعلنة باسم البرنامج، مع العلم أن التقديم يتطلب التسجيل في الموقع وبناء السيرة الذاتية للمتقدم.ونظرا لمحدودية المقاعد، ستعطي هيئة السوق المالية أولوية القبول للحاصلين على مراكز متقدمة في الدرجة العلمية والمعدل التراكمي العام واختبارات القدرات للجامعيين والمقابلات الشخصية. ويمنح المشارك في البرنامج مكافأة شهرية بحسب الدرجة العلمية أثناء فترة تدريبه. كما سيسجل في التأمينات الاجتماعية ويتمكن من الاستفادة من برنامج التأمين الطبي خلال فترة التدريب.يذكر أن الهيئة ستبدأ في استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج اعتباراً من 2018/5/27 الموافق 1439/9/12، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة www.cma.org.sa.