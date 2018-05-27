طبقت الهيئة العامة للغذاء والدواء نظام مكافحة التدخين ولائحته التنفيذية على المنشآت الخاضعة لإشرافها.وأوضح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن السلطان، أن الهيئة منعت التدخين في الأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمصانع التي تقوم الهيئة بالإشراف عليها، ووسائل نقل الأدوية والمستلزمات الصحية والأطعمة والمواد الغذائية والمشروبات، والأماكن المخصصة لتصنيع وإعداد وتحضير وتعبئة الطعام والمشروبات، والعيادات الطبية، والعيادات المتنقلة والمراكز، والمختبرات، والصيدليات وما في حكمها، والمستودعات الخاصة بالأدوية والأطعمة والمواد الغذائية.وأفاد السلطان بأن العقوبات المالية تراوح بين 5000 و20000 ريال لكل مخالفة لأحكام النظام ما عدا العقوبات التي يرد في شأنها نص خاص، ويُعاقب كل من يتعاطى التدخين في الأماكن التي يُمنع فيها بغرامة قدرها 200 ريال.ويهدف نظام مكافحة التدخين إلى اتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة على مستوى الدولة والمجتمع والأفراد، سعياً إلى الحد من عادة التدخين بجميع أنواعه لدى الأفراد، وفي مراحل العمر المختلفة.ويُقصد بالتدخين تعاطي التبغ ومشتقاته؛ ويشمل ذلك السجائر والسيجار والجراك والمعسل وأي منتج يدخل التبغ في مكوناته، ويجب أن يكون المكان المخصص للتدخين مستوفياً للشروط المذكورة في اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين المادة 7 اللائحة 7-4.وتعمل الهيئة العامة للغذاء والدواء على إقرار خطتها الإستراتيجية للرقابة على منتجات التبغ، وتسعى من خلالها إلى تقليل استخدام التبغ ومنع المنتجات المغشوشة وفق ضوابط، وتعتمد الإستراتيجية على مراجعة اللوائح والمواصفات وتحديثها، بما في ذلك تحديث لائحة بطاقات عبوات منتجات التبغ وفق أفضل الممارسات العالمية في الرسائل التحذيرية من ضرر هذه المنتجات، إضافة إلى إقرار إجراءات محددة لفسح منتجات التبغ وفحصها، وإجراء دراسات علمية تستهدف مكافحة الأضرار الصحية المترتبة على هذه المنتجات.وأنشأت الهيئة أخيراً إدارة تختص بمهام منتجات التبغ وترتبط إدارياً بنائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء، استناداً إلى برقية من الديوان الملكي رقم (51691) بتاريخ 1438/11/9 قضت بأن الهيئة العامة للغذاء والدواء هي جهة الاختصاص في ما يتعلق بفحص منتجات التبغ وإعداد وإصدار واعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخاصة بها.وبدأت الهيئة استقبال طلبات الترخيص للمختبرات الخاصة الراغبة بمزاولة نشاط اختبار وتحليل التبغ ومنتجاته حسب التعميم رقم 19555/ع وتاريخ 1439/4/24 وحددت تاريخ 1439/11/1 موعداً نهائياً لاستقبال طلبات تسجيل بيانات مستوردي منتجات التبغ، حيث لن يتم فسح أي شحنة لم تسجل بيانات مستوردها بعد هذا التاريخ.