اعتمد الاتحاد الدولي لكرة السلة (22) حكماً سعودياً للشارة الدولية، بعد اجتيازهم الاختبارات التحريرية التي يطبقها الاتحاد الدولي لأول مرة.وأعلن «اتحاد السلة» أسماء الحكام عبر موقعه الرسمي وهم: شعيل السبيعي، حسين الأحمد، ماهر منشى، وليد هوساوي، أيمن الحازمي، سعد الحربي، سعود الزويد، فيصل بن حسين، خالد بن بشير، أحمد كريري، أحمد فلاته، عبدالهادي الشهري، فيصل الهزاع، منصور الصباطي، منصور المجحم، رياض الصقر، محمد الشرقي، أحمد حبيب، عادل السالك، عبدالعزيز عبدالسلام، فؤاد الدقيل، يحيى شيتيفي.وهنأ رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد، الحكام على حصولهم على الشارة الدولية وتمنى لهم التوفيق، وقدم الشكر لرئيس الجنة الحكام عبدالإله الشعيل وأعضاء اللجنة على الجهود التي يقدمونها، والتي أثمرت عن نجاح 22 من الحكام في الحصول على الشارة الدولية، التي ستكون إضافة جيدة لتحكيم في كرة السلة.