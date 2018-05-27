وصلت اليوم (الأحد)، أولى طائرات الجسر الإغاثي الجوي السعودي المقدم من المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة أهالي سقطرى وتحمل على متنها مساعدات إغاثية عاجلة.وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أنه إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومتابعة ولي عهده الأمين بتلمس حاجات الأشقاء في اليمن جراء الإعصار «مكونو» فقد سيّر المركز أولى طائرات الجسر الجوي تحمل على متنها المواد الإيوائية والغذائية الأساسية، إضافة إلى فريق مختص من المركز للإشراف على توزيع هذه المواد في سقطرى.وبيّن الدكتور الربيعة أن المركز بادر بهذا الجسر عقب تحذير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة من توجه الإعصار «مكونو» نحو الجزيرة سارع المركز لإغاثة المناطق المتأثرة جراء الإعصار، وذلك بتجهيز وتوفير أطنان من المواد الإغاثية العاجلة تشمل مواد غذائية وأدوية وأغطية وملبوسات لتقديمها على وجه السرعة لأهالي الجزيرة الذين يعانون شحاً كبيراً في هذه المواد وللتخفيف من آثار الإعصار عليهم.ورفع الدكتور الربيعة شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة، سائلاً الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناته، مبيناً أن الطائرة الإغاثية ستتبعها طائرات وفق جدول وخطة إغاثية بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة.