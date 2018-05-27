أعلنت الأمانة العامة لـ«جائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين» بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، تمديد فترة استقبال الترشيحات للجائزة في دورتها الخامسة بفئتيها «المخترعين» و«الموهوبين»، إلى يوم (الخميس) 23 رمضان 1439 الموافق 7 يونيو 2018.

وأوضحت الأمانة العامة للجائزة أن قرار تمديد فترة استقبال الترشيحات للجائزة جاء تزامناً مع شهر رمضان المبارك وحرصاً من الأمانة على إتاحة الفرصة للراغبين بالمشاركة في الجائزة، مبينة أن استقبال الترشيحات سيكون عن طريق الموقع الإلكتروني للجائزة: www.kingprize.sa، ويقتصر على التخصصات العلمية والتقنية والابتكارية سواء المقدمة من الأفراد أو الجهات.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع وتقدير المخترعين والموهوبين المتميزين في المجالات العلميّة، والتقنيّة والابتكارية، وتنمية روح الإبداع، والابتكار، والاختراع لديهم، وتحفيز المواهب والقدرات، وكذلك تحفيزها على الإسهام في تطوير مجالات العلوم والتقنية والابتكار في المملكة، والمنتجات القائمة عليها، للتحول إلى مجتمع حيوي معرفيّ، واستثمار طاقات أفراد المجتمع، وحثهم على التنافس المثمر، في مجالات العلوم والتقنية والابتكار.

يذكر أن جائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين منذ استحداثها عام 1431، استكملت أربع دورات فاز بها 14 موهوبا و27 اختراعاً، وتم تصنيف الموهوبين من الدورة الرابعة إلى ثلاث فئات عمرية (ما دون 18 عاماً، وما بين 18 – 25 عاماً، وما فوق 25 عاماً)، رغبة في إتاحة الفرصة للمواهب الشابة للتنافس على الجائزة، حيث تتضمن الجائزة مكافأة مالية وميدالية وشهادة استحقاق.