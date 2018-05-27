أوضح المتحدث باسم شرطة منطقة جازان النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي أن مركز شرطة محافظة بيش تلقى بلاغا الساعة الرابعة من فجر أمس (السبت) من مواطن، مفاده تغيب أخيه البالغ من العمر (22 عاما) عن المنزل منذ صباح يوم الجمعة، ويتهم شخصاً آخر في تغيبه.وفور تلقي البلاغ، قام رجال الأمن بإجراء عمليات بحث وتحرٍّ عنه، ما أسفر عن ورود معلومات تشير إلى العثور على جثة بقرية أم الدفين التابعة لمحافظة بيش، وبالانتقال إلى الموقع عثر على الجثة، واتضحت أنها تعود لنفس الشخص المفقود، وبها آثار خدوش وكدمات وعلامات خنق حول الرقبة.وأضاف أنه تم القبض على الجناة، وهما شابان في العقدين الثاني والثالث من العمر، أحدهما مجهول الهوية، وباستجوابهما أفادا بأنهما على خلاف مع المجني عليه بسبب قيمة «مخدرات»، وقد نشب عراك سابق بينهم للسبب ذاته، وقد قاموا باستدراجه والإجهاز عليه والفرار من الموقع، ولكن اليقظة الأمنية كانت لهم بالمرصاد.وأشار الحكمي إلى إيداعهم التوقيف، وإشعار فرع النيابة العامة، ولا زالت التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادثة.وأكدت شرطة منطقة جازان حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.