استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم (الأحد)، عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، ورؤساء المجموعات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة وهم كل من سفير إريتريا رئيس المجموعة الأفريقية محمد عمر محمود، وسفير سلطنة عمان رئيس المجموعة العربية أحمد بن هلال البوسعيدي، وسفير الأرجنتين رئيس مجموعة أمريكا الجنوبية خايمي سرجيو سردا، وسفير النمسا رئيس المجموعة الأوروبية كريغور كوسلر، وسفير سنغافورة رئيس المجموعة الآسيوية لورانس أندرسون، وسفير أستراليا رئيس مجموعة أوقيانوسيا رالف كينغ، وسفير كندا رئيس مجموعة أمريكا الشمالية دنيس هوراك.ونقل السفراء لخادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال تحيات وتهاني قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة بمناسبة شهر رمضان المبارك.وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين تحياته لقادة الدول العربية والإسلامية والصديقة، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الأمة الإسلامية، والعالم أجمع بالخير والسلام.حضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.