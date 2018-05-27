أطلق المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة الشملي منذ أول أيام شهر رمضان المبارك مشروع تفطير صائم عبر مخيمين، وتمت دعوة أكثر من 420 صائما يومياً للإفطار.وأوضح المدير التنفيذي للمكتب التعاوني صالح الحميدي العنزي أن المكتب يقدم الإفطار في موقعين بالمحافظة، أحدهما بوسط السوق، والآخر بقرية ضريغط، وهذا الإفطار تتخلله برامج دعوية تركز على نشر السنة وتصحيح العقيدة، والتحذير من الممارسات الشركية المخلة بعقيدة المسلم، وأضاف أن عدد الحضور بهذين المخيمين يزيد على 420 شخصا.وأكد العنزي أن المكتب دعا جميع الجاليات وذلك لغرض إيصال الرسالة إليهم والاستفادة من الكلمات التوعوية والمواعظ الدينية التي يلقيها الدعاة في المكتب، وأشار إلى أن المشروع يحتاج إلى الدعم «حيث إننا نعاني من قلة الموارد وعدم وجود دعم لبرامج المكاتب التعاونية بشكل عام».