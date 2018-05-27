أقام مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض ممثلا في مركز الإخاء الاجتماعي أمس (السبت)، حفل إفطاره الجماعي الثامن لنزلاء المركز من ناقهي الأمراض النفسية، وذلك بمشاركة أسرهم، في فندق «ميرال كراون» بدعم من رجل الأعمال مطلق بن داموك الغويري.



وحضر الإفطار أمين عام اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية الدكتور عبدالحميد الحبيب، والمدير التنفيذي للمجمع بالنيابة الدكتور عبشان العبشان والمساعد للشؤون الإدارية والتشغيل محمد العمري، وعدد من المسئولين بالمجمع.



وقال المدير التنفيذي للمجمع بالنيابة الدكتور عبشان العبشان، إلى أن مركز الإخاء الاجتماعي يعد أحد برامج المجمع، والذي يقدم خدماته لناقهي الأمراض النفسية، وقد نجح في الحصول على دعم أهم عنصر في العملية العلاجية والتأهيلية، والمتمثل في دعم الأسر وإشراكهم في البرامج المقدمة لهم، وحضور المناسبات العامة التي يتم تنظيمها، حيث خطا خطوات كبيرة ومتميزة في هذا الجانب، خصوصا وإذا ما علمنا أن بعض هؤلاء المرضى موجود في المجمع، ومن ثم في المركز لمدة تقارب 15 عاما دون أن يلتقي بأسرته، مبديا سعادته بهذا الحضور والذي تجاوز 40 أسرة.



وعن حفلات الإفطار الجماعي التي ينفذها المجمع أوضح العبشان، أن جميع المرضى سواء المنومين أو المستفيدين من البرامج الأخرى كالرعاية اللاحقة، ومنزل منتصف الطريق، ومركز الإخاء ستنفذ لهم مثل هذه البرامج بمشاركة من بعض الشخصيات المجتمعية، والتي تحرص على حضور مثل هذه الفعاليات دعما منها لهذه الفئات من المرضى.