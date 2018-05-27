تنطلق مساء اليوم (الأحد) مواجهات دور الثمانية لدورة المرحوم سعود جاسم الرمضانية، بالصالة المغلقة بنادي القادسية عبر مواجهتين الأولى تجمع المشوى العنابي في مواجهة مسامي سوشي في الساعة الحادية عشرة والنصف، والثانية تجمع «أر أيه أر»، أمام بترومين في الساعة الثانية عشرة.



ويتصدر قائمة الهدافين للدورة حتى الآن عبدالرحمن القاسم من فريق المشوى العنابي بستة أهداف، يليه حمد الدوسري من فريق الوبران بخمسة أهداف من أصل 67 هدفاً.



من جهته، شكر رئيس اللجنة المنظمة لدورة سعود جاسم الرمضانية محمد عبدالله جاسم الجماهير التي حضرت خلال الأيام الماضية داعيا إياهم للحضور اليوم، وخلال الأيام القادمة، كما أعلن عن جوائز الدورة وهي: 15000 ألف ريال لصاحب المركز الأول، ومبلغ 7000 ألف ريال للمركز الثاني، إضافة إلى جائزتي أفضل حارس وأفضل لاعب، والتي سيتكفل بها خالد جاسم شقيق المرحوم، بينما جائزة هداف الدورة سيتكفل بها وليد جاسم، والجوائز عبارة عن مبالغ نقدية.