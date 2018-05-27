نفذ مفتشو فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص 234 زيارة تفتيشية على عدد من أنشطة التوطين في المنطقة شملت أنشطة الاتصالات والمستلزمات النسائية والذهب والمجوهرات والشقق المفروشة وتأجير السيارات بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين.وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل فريح العياد أن مفتشي مكتب العمل مستمرون بجولاتهم الميدانية وحملاتهم التفتيشية بهدف متابعة تنفيذ القرارات وضبط المخالفين وتوطين عدد من الأنشطة بعد انتهاء المهلة التي منحتها الوزارة للمستثمرين في هذه القطاعات، حاثاً المجتمع على أهمية التعاون والإبلاغ عن المخالفين والمتسترين.وأضاف العياد أن الوزارة تحرص على إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل وتوطين القطاعات الحيوية التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل مقدماً شكره لجميع الزملاء من المفتشين والمفتشات على جهودهم المبذولة والمستمرة.