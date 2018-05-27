وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل فريح العياد أن مفتشي مكتب العمل مستمرون بجولاتهم الميدانية وحملاتهم التفتيشية بهدف متابعة تنفيذ القرارات وضبط المخالفين وتوطين عدد من الأنشطة بعد انتهاء المهلة التي منحتها الوزارة للمستثمرين في هذه القطاعات، حاثاً المجتمع على أهمية التعاون والإبلاغ عن المخالفين والمتسترين.
وأضاف العياد أن الوزارة تحرص على إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل وتوطين القطاعات الحيوية التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل مقدماً شكره لجميع الزملاء من المفتشين والمفتشات على جهودهم المبذولة والمستمرة.