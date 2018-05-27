استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم (الأحد)، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الذي هنأ الملك المفدى بشهر رمضان المبارك.وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره للزياني على التهنئة بالشهر الفضيل، سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير والتوفيق.كما جرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات على الساحة الخليجية.حضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.