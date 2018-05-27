«عكاظ» (عدن)نجا نائب رئيس هيئة الأركان العامة في اليمن، اللواء الركن صالح الزنداني، من محاولة اغتيال نفذها مسلحون في العاصمة المؤقتة عدن.
وقال مصدر أمني إن اللواء الزنداني تعرض لمحاولة اغتيال، الليلة الماضية، عقب خروجه من مستشفى البريهي في عدن.
وأدان رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر في اتصال هاتفي بنائب رئيس هيئة الأركان الحادثة والعمل الإجرامي والهمجي الذي يهدد أمن واستقرار العاصمة المؤقتة والوطن بشكل عام.
وأكد بن دغر، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الدولة لن تتهاون تجاه هذه الأعمال الإجرامية وكل من يقف وراءها أو يروج لها، داعياً الأجهزة العسكرية والأمنية في العاصمة المؤقتة عدن إلى سرعة القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة.
من جانبه، أكد نائب رئيس هيئة الأركان اليمني، أن مثل هذه الأعمال لن تثني الأجهزة العسكرية عن القيام بواجباتها على الوجه الأكمل حتى تحرير البلاد من قبضة الميليشيا الإيرانية تحت قيادة الرئيس عبدربه منصور هادي بدعم وإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية.