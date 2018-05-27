نجا نائب رئيس هيئة الأركان العامة في اليمن، ‏اللواء الركن صالح الزنداني، من محاولة اغتيال ‏نفذها مسلحون في العاصمة المؤقتة عدن.‏وقال مصدر أمني إن اللواء الزنداني تعرض ‏لمحاولة اغتيال، الليلة الماضية، عقب خروجه من ‏مستشفى البريهي في عدن.‏وأدان رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر في ‏اتصال هاتفي بنائب رئيس هيئة الأركان الحادثة ‏والعمل الإجرامي والهمجي الذي يهدد أمن ‏واستقرار العاصمة المؤقتة والوطن بشكل عام.وأكد بن دغر، في تصريح نقلته وكالة الأنباء ‏اليمنية الرسمية، أن الدولة لن تتهاون تجاه هذه ‏الأعمال الإجرامية وكل من يقف وراءها أو يروج ‏لها، داعياً الأجهزة العسكرية والأمنية ‏في العاصمة المؤقتة عدن إلى سرعة القبض على ‏الجناة وتقديمهم للمحاكمة.من جانبه، أكد نائب رئيس هيئة الأركان اليمني، أن ‏مثل هذه الأعمال لن تثني الأجهزة العسكرية عن ‏القيام بواجباتها على الوجه الأكمل حتى تحرير ‏البلاد من قبضة الميليشيا الإيرانية تحت قيادة ‏الرئيس عبدربه منصور هادي بدعم وإسناد من ‏التحالف العربي لدعم الشرعية.‏