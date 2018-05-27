نقل وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لذوي الشهيد الوكيل رقيب موسى مقيبل عوض العتيبي، وذوي الشهيد الجندي أول عبدالله عايض محمد القحطاني، من منسوبي الحرس الوطني، اللذين استشهدا دفاعا عن الوطن في ميدان العز والشرف والبطولة في الحد الجنوبي.وعبّر وزير الحرس الوطني عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، سائلا الله أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته.من جانبهم، عبر ذوو الشهيدين عن شكرهم البالغ للقيادة الرشيدة على مواساتهم، وعن فخرهم واعتزازهم بالشهيدين اللذين استشهدا دفاعا عن الدين والوطن، سائلين الله أن يحفظ البلاد وأن يديم نعمة الأمن والأمان.