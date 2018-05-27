قتل 35 مقاتلاً من قوات نظام الأسد والموالين لها، بينهم تسعة مقاتلين روس، في هجوم شنه تنظيم «داعش» قبل أيام على نقطة تجمع لهم في شرق سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الأحد).وذكر المرصد أن «مقاتلين من تنظيم داعش هاجموا (الأربعاء) رتلاً لقوات نظام الأسد وقوات روسية حليفة أثناء توقفه في نقطة جنوب غرب الميادين، ما تسبب بمقتل 26 من قوات نظام الأسد، إضافة إلى تسعة روس بينهم عسكريون ومقاتلون مرتزقة».وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت اليوم مقتل أربعة جنود روس جراء الهجوم ذاته، وذلك إثر اشتباك مع مسلحين في محافظة دير الزور شرق سورية.ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بيان للوزارة أن خمسة عسكريين روس آخرين أصيبوا بجروح أثناء هذا الاشتباك الذي اندلع حين «هاجمت عدة مجموعات متنقلة مدفعية قوات الأسد ليلا».