فرضت وحدات من الجيش اليمني، سيطرتها على ‏مناطق جديدة في محافظة تعز، وذلك عقب معارك ‏عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ‏إيران.‏وقال مصدر عسكري يمني، إن قوات الجيش ‏استعادت ‏تلة دار قاسم وقرية الحجر في عزلة ‏العبدله ‏بمديرية مقبنة الواقعة بغربي مركز ‏المحافظة.‏وأكد المصدر، وفقا للموقع الرسمي للجيش اليمني ‏على الإنترنت، أن عزلة العبدلة أصبحت ‏بالكامل ‏تحت سيطرة قوات الجيش، موضحا أن ‏قوات ‏الجيش قطعت طريق إمداد لميليشيا الحوثي المؤدي ‏إلى ‏جبل العويد.‏وأسفرت المعارك وفقا للمصدر عن سقوط ‏قتلى ‏وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية وتدمير عدد ‏من ‏الآليات التابعة لها.‏في غضون ذلك، استهدفت مدفعية الجيش ‏الوطني ‏تعزيزات للميليشيا الانقلابية في عزلة القحيفة في ‏المديرية ‏ذاتها، ما أدى تدمير عدد من العربات ‏المحملة ‏بالأسلحة ومصرع وإصابة من كان على ‏متنها.‏