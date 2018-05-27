«عكاظ» (عدن)فرضت وحدات من الجيش اليمني، سيطرتها على مناطق جديدة في محافظة تعز، وذلك عقب معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وقال مصدر عسكري يمني، إن قوات الجيش استعادت تلة دار قاسم وقرية الحجر في عزلة العبدله بمديرية مقبنة الواقعة بغربي مركز المحافظة.
وأكد المصدر، وفقا للموقع الرسمي للجيش اليمني على الإنترنت، أن عزلة العبدلة أصبحت بالكامل تحت سيطرة قوات الجيش، موضحا أن قوات الجيش قطعت طريق إمداد لميليشيا الحوثي المؤدي إلى جبل العويد.
وأسفرت المعارك وفقا للمصدر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.
في غضون ذلك، استهدفت مدفعية الجيش الوطني تعزيزات للميليشيا الانقلابية في عزلة القحيفة في المديرية ذاتها، ما أدى تدمير عدد من العربات المحملة بالأسلحة ومصرع وإصابة من كان على متنها.