تبدأ كلية الأمير سلطان الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالخرج يوم الأربعاء القادم، استقبال طلبات المتقدمين للقبول بالكلية للعام الدراسي القادم 1440/1439، عبر موقع المؤسسة الإلكتروني www.mic.gov.sa ويستمر التسجيل حتى يوم الأربعاء 1439/9/22.واشترطت الكلية في المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ولا يزيد عمره على 20 عاماً، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية أو شهادة الثانوية الصناعية بمعدل لا يقل عن 90% أو مايعادلها، وأن يكون خريج العام الحالي 1439/1438، ومجتازاً لاختبار القدرات والاختبار التحصيلي وكفاية اللغة الإنجليزية، ويستثنى خريجو الثانوية الصناعية من الاختبار التحصيلي فقط، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم شرعي يخل بالشرف والأمانة، وأن يجتاز الفحص الطبي والمخبري والمقابلة الشخصية.ودعت كلية الأمير سلطان الصناعية الطلاب المتقدمين إلى الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة، وتعبئة استمارة القبول وتحري الدقة في إدخال البيانات، فيما سيتم استكمال الإجراءات المطلوبة للمقبولين في مقر الكلية بمدينة السيح.