بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس جمهورية أذربيجان إلهام حيدر علييف، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.وأعرب خادم الحرمين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لعلييف، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس جمهورية أذربيجان إلهام حيدر علييف، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لعلييف، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لرئيسة جمهورية نيبال الديموقراطية الفدرالية السيدة بيديا ديفي بهانداري، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.وأعرب خادم الحرمين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لبهانداري، ولحكومة وشعب جمهورية نيبال الديموقراطية الفدرالية الصديق اطراد التقدم والازدهار.كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيسة جمهورية نيبال الديموقراطية الفدرالية السيدة بيديا ديفي بهانداري، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لبهانداري، ولحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفدرالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.من جهة ثانية، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لرئيس جمهورية إثيوبيا الديموقراطية الاتحادية الدكتور مولاتو تشومي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب خادم الحرمين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لتشومي، ولحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الديموقراطية الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس جمهورية إثيوبيا الديموقراطية الاتحادية الدكتور مولاتو تشومي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لتشومي، ولحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الديموقراطية الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.