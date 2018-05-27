حقق لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه محمد العسيري الميدالية الذهبية أمس في منافسات القتال تحت وزن 61 كغم لدرجة الشباب في الجولة الأولى من الدوري العالمي للفئات السنية الذي ينظمه الاتحاد الدولى للكاراتيه بمدينة صوفيا البلغارية.وجاء تحقيق العسيري للذهب بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسة الروسي بنتيجة 4/6، فيما نال زميله محمد المالكي المركز الخامس في منافسات القتال تحت وزن 57 كغم لدرجة الشباب بعد أن خسر من منافسة الياباني بنتيجة 1-2.وعبر اللاعب محمد العسيري عن سعادته بتحقيق الميدالية الذهبية وقال: «الحمد الله استطعت تحقيق طموحي في هذه البطولة وانتزاع الذهب وأهدي هذا الإنجاز إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، وإلى والدي وجميع زملائي اللاعبين».وأكد أن الأجواء المثالية فنياً وإدارياً التي يعيشها لاعبو منتخبات الكاراتيه أسهمت في أن يكون حضورهم مبهرا خارجياً، معبراً عن فخره واعتزازه وهو يرى علم المملكة يرفرف عالياً فوق أعلام الدول المشاركة عالمياً، مثمناً في هذا الجانب العمل المميز لاتحاد الكاراتيه برئاسة الدكتور إبراهيم القناص والجهود المميزة للمدرب عبدالفتاح النجار والمدرب الوطني علي الزهراني.