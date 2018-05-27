توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الأحد)، استمرار تأثير العاصفة المدارية بهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (نجران، الخرخير، الربع الخالي)، كما تنشط الرياح السطحية على مناطق (حائل، الحدود الشمالية، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، الرياض)، فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية).وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزئين الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.