نجحت منظمة البلسم الدولية في إنقاذ حياة ثمانية يمنيين في يومها الأول بمحافظة المكلا، ضمن جهودها الإنسانية التطوعية.فقد أجرى الكادر الطبي للمنظمة عملية قلب مفتوح واحدة، وسبع عمليات قسطرة علاجية لمواطنين يمنيين، وتستهدف الحملة التي تُنفذ خلال الفترة من الـ26 من مايو - 2 يونيو 2018 (10-17 رمضان 1439) إجراء 10 عمليات قلب مفتوح وما يقارب 90 عملية قسطرة علاجية.وأعرب محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني، عن شكره للمملكة العربية السعودية ولفريق منظمة البلسم الدولية الذين لم تمنعهم الظروف الجوية (إعصار مكونو) من وصولهم في الوقت المحدد على تقديم خدماتهم الطبية الدقيقة لأشقائهم مرضى القلب في اليمن بشكل يومي خلال فترة وجودهم.وقال في تصريح على هامش لقائه بعثة الكادر الطبي لمنظمة «البلسم» اليوم بمقر مؤسسة أمراض القلب الخيرية في مدينة المكلا: «إنها الزيارة الثانية للفريق الطبي المكون من استشاريين وأخصائيين في مجال أمراض القلب من المملكة»، موضحاً أن ما يقومون به عمل عظيم ومميز ورسالة سامية خاصة، مثمناً ما لاحظه من همة وعزيمة لدى أفراد الفريق لخدمة أشقائهم المرضى من أبناء حضرموت والوطن بشكل عام الذين منعتهم الظروف والإمكانات من السفر إلى الخارج.بدوره، أعرب المدير التنفيذي لمنظمة البلسم الدولية الدكتور عماد بخاري عن سعادته الغامرة وأعضاء فريقه بخدمة المرضى الذين قدموا إلى حضرموت من كافة محافظات اليمن، وقال إن ذلك يأتي استمراراً للحملات والبعثات الطبية الخيرية التطوعية التي تقدمها «البلسم الدولية»، مشيراً إلى أن حملاتهم الطبية لليمن كانت قد بدأت منذ العام 2003 ودائماً ما يجدون كل الحب والترحاب والابتسامة في كل المحافظات اليمنية التي عملوا فيها.وأكد رئيس الفريق الطبي السعودي أن هذه الحملات الإنسانية تأتي انطلاقاً من روابط المحبة والجوار، وتواصلت بعد إنشاء منظمة البلسم الدولية في أكتوبر 2017 والتي تضع في أولوياتها خدمة المريض المحتاج أولاً، وسيكون أعضاء الفريق الطبي في أوج سعادتهم وهم يواصلون نجاحهم بإذن الله في إجراء 10 عمليات قلب مفتوح وما بقارب 90 عملية قسطرة علاجية تواصلاً لنجاحهم في الحملة الأولى.