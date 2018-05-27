آثر الشاعر السعودي سلطان الهاجري الرد على من حاولوا تمرير الأكاذيب بشأن حصوله على الجنسية القطرية بأبيات شعرية بليغة، مستحضراً وطنيته المترسخة في جذوره.وسأل الزميل علي العلياني في برنامج «مجموعة إنسان» الهاجري حول علاقاته بالناس في قطر والمحاولات بشأن استمالته وقت الأزمة وعروض الجنسية القطرية عليه، ليأتي رد الهاجري بليغاً، واضعاً النقاط على الحروف بقوله:«ليس لدي وطن غير وطن أبوي وجدي.. السعودية.. وليس لدي ولاة أمر غير سلمان بن عبدالعزيز ومحمد بن سلمان».وألقى الهاجري أبياتا شعرية رد فيها على مزاعم استمالته من الجانب القطري خلال الأزمة:البطاقة والجواز وعهدتك يالراوي..ياتميم بن حمد مافي وراها نفعهخلها عندك وعطها يوسف القرضاوي..أما أنا ماني في حاجه وأنا أخو رفعهاتمشى في ذرى اللي للعدا ماياوي..دام أبو سلمان باقي هامتي مرتفعه