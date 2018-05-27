أعلنت ولايات فلوريدا وألاباما ومسيسبي الأمريكية حالة الطوارئ بسبب تحرك العاصفة ألبرتو شبه المدارية شمالًا صوب ساحل الخليج بالولايات المتحدة مما يهدد بهطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات يوم غدٍ الاثنين.وأفادت الهيئة القومية للأرصاد الجوية الأمريكية إنه من المتوقع ازدياد قوة العاصفة ألبرتو وأن تثير رياحًا تصل سرعتها إلى 40 كيلومترا في الساعة في ساحل الخليج الشمالي لدى اقترابها غدًا.وأصدر حاكم ولاية فلوريدا ريك سكوت تحذيرًا لكل مقاطعات الولاية البالغة 67 مقاطعة لمنح الولاية والحكومات المحلية الوقت الكافي والموارد الكافية للاستعداد لمواجهة العاصفة، فيما أعلن حاكم ألاباما كاي إيفي حالة الطوارئ في 40 مقاطعة تابعة للولاية ابتداء من الساعة السادسة من اليوم الأحد.وقال المركز القومي الأمريكي للأعاصير إنه تم أمس تحديد موقع العاصفة على بعد نحو 153 كيلومترا شمالي الطرف الغربي لكوبا وعلى بعد 440 كيلومترا جنوب غربي دراي تورتوجاس التي تبعد نحو 113 كيلومترا غربي كي وست بولاية فلوريدا.