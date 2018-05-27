قبضت شرطة منطقة الرباض على عصابة إجرامية مكونة من 3 أشخاص (مواطنَيْن ومقيم يمني) نفذوا جرائم سطو وسلب تحت تهديد السلاح ضد سيارات نقل أموال ومركز تسوق، وتجاوزت المسروقات 19 مليون ريال.وكشفت شرطة منطقة الرياض في بيان لها «أنه وفي تمام الساعة (١٢:٣٠) من ظهر يوم الأحد الموافق ١٤٣٩/٧/٢٢ تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً عن تعرض مركبة لنقل الأموال عائدة لأحد الشركات المتخصصة للسطو المسلح من قبل ثلاثة مجهولين يستقلون مركبة نوع (شفروليه / تاهو) اللون أسود وتعرض طاقمها المكون من ثلاثة موظفين (جميعهم مواطنين) لإطلاق النار خلال أداء مهام عملهم بشارع خالد بن الوليد شرق العاصمة الرياض، نتج عنه وقوع إصابات متفاوتة فيما بينهم، أحدهم وافته المنية -يرحمه الله- في وقت لاحق متأثراً بإصابته بعيار ناري في الفخذ، وجاوزت قيمة المبالغ النقدية التي تم سلبها 19 مليون ريال».وأضاف البيان أنه «نظراً لفداحة الجرم وبشاعته، لما فيه من ترويعٍ للآمنين، وتعدٍ على النظام والمال العام في سلوكٍ إجرامي مشين ودخيل على مجتمعنا الذي ينعم بفضل الله بالأمن والأمان في ظل قيادته الرشيدة، تم إنشاء خليةٍ لإدارة الأزمة مقرها إدارة التحريات والبحث الجنائي وقيادة طاقمها من ذوي الخبرة والكفاءة والعمل على مدار الساعة في جمع المعلومات وتحليلها وزرع المصادر السرية وتركيز الجهود الميدانية على كافة الأصعدة والمجالات شملت رصد التحركات المالية المشبوهة ومجهولة المصدر وإخضاع المشتبه بهم للمراقبة الأمنية السرية اللصيقة».وأكد البيان أنه «رغم شح المعلومات وندرتها، إلا أنه قد توفر لدى فريق العمل مؤشراتٍ ودلائل عن تطور ملحوظ وغير مسبوق في النمط المعيشي لمقيم يمني الجنسية في العقد الرابع من العمر وامتلاكه لمركبة فارهة ودراجة نارية أثارت الشكوك حوله، عطفاً على ثبوت استئجاره لسيارة مطابقة لأوصاف السيارة المستخدمة في الحادثة خلال الفترة من ١٨-١٤٣٩/٧/٢٥، فتم القبض عليه في كمين محكم صبيحة يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/٩/٧ وبتفتيش شقته السكنية بحي التعاون شمالاً، عثر على مبلغ مالي ضخم جاوز 8 ملايين ريال مخبأ بداخل خزنة حديدية، وبإخضاعه لجلسات تحقيق مكثفة أسدل الستار عن غموض تلك الحادثة، حيث أقرّ بارتكابه للجرم بمشاركة 2 من رفاقه مواطنين في العقد الرابع من العمر».وأشار إلى أنه تم القبض عليهما توالياً يوم الخميس الموافق ١٤٣٩/٩/٩، أحدهما بمحافظة الغاط خلال محاولته الفرار براً خارج البلاد، والآخر بمنزل ذويه بأحد الأحياء شرق العاصمة الرياض، كما أقرّوا بظلوعهم خلف ارتكاب 3 حوادث مماثلة بذات النمط والأسلوب الإجرامي وهي على النحو التالي:١- حادثة السطو على أسواق التميمي بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٧ وسلب ما يقارب مليوني ريال.٢- حادثة السطو على مجمع الهرم التجاري بحي العليا وسلب ما يقارب أربعة ملايين ريال.٣- حادثة السطو على مجمع الهرم التجاري بحي طويق وسلب ما يقارب مليون وثلاثمائة الف 1.300 مليون ريال.وتمكنت شرطة الرياض من استرداد الجزء الأكبر من المبالغ المسلوبة ما قيمته 15 مليون ريال، وتم ضبط المركبة المستخدمة في عملية السطو من نوع (شفروليه/تاهو) اللون أسود وأربع لوحات لسيارات مختلفة وسلاحين نارييّن من نوع (مسدس) و31 ذخيرة حية عيار (9ملم) وجهازين للاتصال اللاسلكي وكامرتين فيديو وطائرة من نوع (درون) بخاصية التحكم عن بعد و9 أجهزة جوال متنوعة و9 جوازات سفر يمنية وجهازين «لاب توب» وشرائح اتصال وأجهزة إلكترونية وأوراق ومستندات ودفاتر شيكات، كما صدرت تقارير الأدلة الجنائية لفحوصات الأسلحة المتضمنة مطابقتها لما تم رفعه من آثار بمسارح الحادث.وجرى إيقاف المتهمين وتحريز المضبوطات وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة، لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما أقدموا عليه من جرم.وقال متحدث شرطة منطقة الرياض إن ذلك يأتي تأكيداً على أن ما تحققه الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إنجازات متوالية في كشف غموض القضايا والجرائم المنظمة ومواكبة تطوراتها وكبح جماحها، لهو خير دليل على ما يمتاز به رجال الأمن من كفائة واقتدار وسعيهم الحثيث لبسط الأمن وفرض السيطرة ومحاربة كل ما من شأنه الإخلال بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.