سيطرت فرق الدفاع المدني بمنطقة تبوك على حريق التهم عدداً كبيراً من النخيل والأشجار في منطقة الديسة بمحافظة ضباء.وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالعزيز بن فرحان الشمري، أن غرفة العمليات بالدفاع المدني تلقت مساء أمس بلاغاً عن اشتعال النيران في أشجار بردي ونخيل في وادي قراقر في منطقة الديسة 125 كم شرق محافظة ضباء.كما أوضح أن مساحة الحريق كانت تقدر بحوالي 40 ألف متر مربع، حيث أسهمت سرعة الرياح في انتشار الحريق وتم التعامل مع الحادث بعزل النيران عن باقي المزارع المجاورة من قبل مركز دفاع المدني مركز أشواق ودعم الموقف بآليات إطفاء من مركزي البلد والمقيطع بضباء وبمشاركة آليات ثقيلة من بلدية شواق وإدارة الطرق والنقل.وأضاف بعد مرور 8 ساعات عمل متواصل تمت السيطرة على الحادث وإخماد الحريق بشكل كامل برغم الصعوبات التضاريسية التي واجهتها الفرق خلال مباشرتهم للحادث ولم ينتج عن الحادث أي إصابات ولله الحمد، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للدفاع المدني تواصل تحقيقاتها لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.