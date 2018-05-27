في إنجاز جديد من أبناء الوطن المبتعثين في الولايات المتحدة الأمريكية، شارك كلاً من المبتعث لمرحلة الدكتوراه علي بن عبدالله الشهري من جامعة تبوك والمبتعث لمرحلة الدكتوراه رائد بن سفر الحارثي ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين، في المسابقة السنوية الخامسة لمنطقة ديترويت ISACA للمنح الدراسية من بين 21 فريق من جامعات ولاية ميتشغن.



وحصل فريقهما على المركز الأول وكأس المسابقة، كما حصلا على مكافأة مالية قدمت للمراكز الأول والثاني والثالث.



وتعد هذه المسابقة حدثاً تفاعلياً لإثراء تجربة ومهارات الطلاب في الأمن السيبراني من خلال تزويدهم بتحديات علمية في مجال أمن المعلومات والتشفير، ليتم دراسة الحالة وتقديم الإستنتاجات إلى لجنة من المختصين والحكام.