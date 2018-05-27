أكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي أمس (السبت)، انتهاء الفترة الحرجة لتأثير العاصفة المدارية «موكونو» على المملكة.وقال:«إن الفرصة قائمة للأمطار المتوسطة إلى الغزيرة على المناطق المتأثرة التي قد تستمر حتى الإثنين المقبل». وأعلن الثقفي عن نجاح غرفة الطوارئ المعنية بمتابعة الحالة مع الجهات الحكومية التي تتعامل ميدانياً مع الظواهر الجوية وتنسق مع الهيئة بشكل مباشر، مشيراً إلى أن الهيئة بصفتها الجهة المسؤولة عن الأرصاد في المملكة، مستمرة في تقديم وتطوير أعمالها بما يكفل تحقيق أعلى درجات الدقة في معلومات الطقس، الذي ظهر بشكل واضح من خلال متابعة إعصار «موكونو».