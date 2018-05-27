دمرت منظومة الدفاع الجوي المعنية بحماية مطار أبها أمس (السبت)، طائرة دون طيار تابعة لميليشيا الحوثي بخصائص ومواصفات إيرانية من نوع (قاصف/أبابيل) كانت تحاول استهداف المطار المدني المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني.وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي أنه فِي تمام الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة ظهر أمس رصدت المنظومة جسما غير معرف وتم التعامل معه وتدميره بحسب قواعد الاشتباك، ومن خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة تبين أنها طائرة دون طيار.وبين أنه نتج عن تدمير الطائرة دون طيار أضرار طفيفة دون إصابات ولله الحمد.وأضاف المالكي: قامت قيادة القوات المشتركة للتحالف ومن خلال المتابعة الدقيقة والمستمرة باستهداف العناصر الإرهابية والمسؤولة عن تجميع وتفخيخ الطائرات دون طيار بإحدى ورش التصنيع أثناء متابعتهم ومراقبتهم الدقيقة بعد خروجهم وتم القضاء عليهم في مدينة صعدة بمحافظة صعدة.وشدد العقيد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستضرب بيدٍ من حديد كل من يتورط بأعمال إرهابية تهدد سلامة أمن المواطنين والمقيمين ومقدرات المملكة الاقتصادية والحيوية، وأن هذه الأعمال العدائية لا يمكن أن تمر دون محاسبة مرتكبيها والمتورطين فيها في حينه.