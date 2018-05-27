كشفت التقارير الإحصائية لمطار الملك فهد الدولي بالدمام، أن أعداد المسافرين عبر المطار تجاوزت 3 ملايين مسافر، مُسجلاً نمواً بلغت نسبته 2.4% على مدى الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018م مقارنة بنفس الفترة من عام 2017م.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام «داكو» تركي الجعويني، أن إجمالي عدد المسافرين بلغ 3.220.756 مسافرا في الفترة من بداية شهر يناير حتى نهاية شهر إبريل الماضي، كما بلغ عدد المسافرين عبر الرحلات الدولية 1.464.549 مسافرا، فيما بلغ عدد المسافرين عبر الرحلات الداخلية 1.596.195 مسافرا، وتجاوز عدد المسافرين عبر الطيران الخاص 160 ألف مسافر.وبين الجعويني أن التطوير الإستراتيجي المستمر للخدمات المقدمة للمسافرين في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، نتج عنه تحقيق المطار لأعلى نسبة رضا بين المسافرين لشهر أبريل الماضي، وذلك وفقاً لنتائج استبيان رضا المسافرين التي أعلنتها الهيئة العامة للطيران المدني، إذ بلغت نسبة الرضا عن جودة خدمات المطار 75%.ويشهد مطار الملك فهد الدولي في الآونة الأخيرة حركة تطويرية متسارعة، إذ تم استقطاب أكثر من 22 علامة تجارية لتقديم خدماتها في المطار، وتم افتتاح السوق الحرة على مساحة 1.816 مترا مربعا، التي أسهمت في إحداث نقلة نوعية للارتقاء بتجربة التسوق في المطار، باعتبارها أول سوق حرة على مستوى مطارات المملكة.