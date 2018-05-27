كشف لقاء طبي، أن عدد المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد بالمملكة بلغ ١٠ آلاف.جاء ذلك خلال فعاليات اليوم العالمي للتصلب العصبي المتعدد الذي نظمته جمعية أرفى للتصلب العصبي المتعدد، بالتعاون مع المجموعة الاستشارية السعودية وجمعية ساعد بعنوان (معا نلتقي)، بأحد فنادق الدمام، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل.وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية أرفى عبدالعزيز التركي، أن من أهداف جمعيتنا أن نواكب العالم في مناسباته التي تخص مرضانا الذين أنشئت من أجلهم هذه الجمعية، ونحن وكعادتنا السنوية مع رفقائنا في أهدافنا الإنسانية جمعية ساعد والمجموعة السعودية الاستشارية نحتفل سوياً باليوم العالمي للتصلب العصبي المتعدد لتحقيق مسيرة الجمعية ورفقائها للوصول إلى المجتمع السعودي للتعريف بهذا المرض وأحدث طرق تشخيصه وعلاجه.