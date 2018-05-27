عقد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، ورئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي اجتماعاً تنسيقياً أخيراً بمقر الهيئة بمحافظة جدة، لبحث تأسيس وحدة إحصائية، وسبل الاستفادة من تحليل البيانات الضخمة في تعزيز اتخاذ القرارات في تطوير قطاعي الحج والعمرة.وأوضح مشاط أن وزارة الحج والعمرة تعمل جاهدةً لتطوير كافة الخطط والعمليات المتعلقة بالحج والعمرة، إنفاذاً لتوجيهات القيادة، مبيناً أن أولى خطوات التطوير تأتي بتطوير منظومة جمع المعلومات الإحصائية وتحليلها، وإنشاء وحدة الإحصاء في الوزارة سيسهم في تعزيز خطط الوزارة وتطويرها وفق أحدث الممارسات الإحصائية.من جهته، أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي حرص الهيئة على بناء قنوات لتبادل المعلومات والبيانات الإحصائية مع مختلف القطاعات، بما يسهم في تعزيز أعمالها ورفع موثوقيتها، مبيناً أن جهود الهيئة لا تقتصر على تقديم المعلومة الإحصائية، بل تتعدى ذلك للعمل على تحليل كافة البيانات للخروج بمنتجات إحصائية مبتكرة، تساعد صانع القرار على اختيار القرار السليم.