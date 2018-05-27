تبدأ جامعة جدة اليوم (الأحد) استقبال طلبات المتقدمين للطلاب والطالبات للقبول بمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي القادم 1440هـ، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية التي يطلقها وكيل الجامعة بحلتها الجديدة، ويستمر القبول حتى 23 شوال القادم.واعتمدت الجامعة تخصصات تعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعات السعودية، كما استحدثت برامج أكاديمية متوافقة مع رؤية المملكة 2030، والتوجه الحكومي الساعي إلى المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، بما يضمن تغذية الاقتصاد الوطني ودعمه بكوادر مؤهلة وقادرة على قيادة مرحلة التنمية التي تعيشها وتسعى لتحقيقها المملكة.وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة جدة الدكتور عامرالزائدي، أنه تم زيادة الطاقة الاستيعابية للقبول في الجامعة للعام الجامعي القادم بصورة كبيرة وصلت إلى 66 ألف طالب، في العديد من التخصصات النوعية الجديدة التي تطرح لأول مرة على مستوى الجامعات السعودية.وأشار الزائدي إلى أن مرحلة تقديم طلبات القبول هذا العام ستستمر 40 يوماً لإتاحة الفرصة بشكل مناسب أمام الطلاب والطالبات الراغبين في الانضمام إلى الجامعة خلال الفترة القادمة، يعقبها مرحلة تأكيد طلب القبول والتي تبدأ من 24 / 10 / 1439هـ وتمتد حتى 27 / 10 / 1439هـ، على أن يتم إعلان النتائج يوم الثلاثاء الموافق 4 / 11 / 1439هـ.وبين أن التخصصات الجديدة التي تم إعتمادها شملت المسارين العلمي والإنساني، إذ تم استحداث تخصصات في المسار العلمي مثل الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وهندسة البرمجيات، وعلوم البيانات وتحليلها، وتقنية المختبرات الطبية، إضافة إلى تخصصات جديدة في المحاسبة، منها إدارة المخاطر والتأمين، علاوة على تخصصات جديدة في الهندسة، مثل هندسة استدامة المياه والتحلية، وهندسة نظم الطاقة، وكذلك فتح باب القبول بكلية الطب للطالبات لأول مرة، أما تخصصات المسار الإنساني التي اعتمدتها الجامعة العام فشملت الدراسات القضائية، والعلوم الرياضية، والإعلام الرقمي والترجمة.