تبدأ السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم الأحد، تطبيق آلية المزاد لحساب سعر الإغلاق، التي تساعد في تحديد قيمة أدق لسعر إغلاق الورقة المالية، عن طريق العرض والطلب، عوضا عن المتوسط السعري المستخدم حاليا.ويحتسب سعر الافتتاح للأسهم عن طريق آلية مزاد الافتتاح، وهي فترة تسبق افتتاح السوق (من الساعة 9:30 صباحا إلى 10 صباحا). ويمكن للمستثمرين خلال هذه الفترة إدخال أوامر البيع والشراء، ومن ثم يقوم نظام التداول بإيجاد السعر العادل الذي يتم عنده تنفيذ الأوامر بعد مطابقتها في فترة المزاد، ويكون سعر التنفيذ هو سعر الافتتاح.ويبدأ مزاد الافتتاح من 9:30 صباحا إلى 10 صباحا، مع العلم بأن افتتاح السوق يكون خلال 30 ثانية بعد تمام الساعة 10 صباحا بشكل متغير يوميا.ويحتسب سعر الإغلاق للأسهم عن طريق آلية مزاد الإغلاق، وهي الآلية المتبعة لتحديد سعر الافتتاح.وتأتي فترة مزاد الإغلاق بعد فترة التداول المستمر (من 3 مساء إلى 3:10 مساء)، حيث يمكن للمستثمرين خلال هذه الفترة إدخال أوامر البيع والشراء، ومن ثم يقوم نظام التداول بإيجاد السعر العادل الذي يتم عنده تنفيذ الأوامر بعد مطابقتها في فترة المزاد. ويكون سعر التنفيذ هو سعر الإغلاق والسعر المرجعي لليوم التالي.أما في حال عدم وجود صفقات على السهم خلال اليوم، فيكون سعر الإغلاق هو سعر إغلاق اليوم السابق.ويبدأ مزاد الإغلاق بعد الانتهاء من التداول المستمر من الساعة 3 مساء إلى الساعة 3:10 مساء، مع العلم بأن إغلاق السوق يكون خلال 30 ثانية بعد تمام الساعة 3:10 مساء بشكل متغير يوميا.ويحدد سعر الإغلاق خلال مزاد الإغلاق، ويعرض سعر الإغلاق عند انتهاء مزاد الإغلاق الساعة 3:10 مساء.وتشمل الأوامر المسموح إدخالها خلال فترة مزاد الإغلاق: الأوامر المحددة بسعر، وأمر السوق، والأوامر غير المعلنة، وأوامر الجلسة، وتضم الأوامر غير المسموح بإدخالها خلال فترة مزاد الإغلاق: أمر التنفيذ الجزئي وإلغاء المتبقي، وأمر التنفيذ أو الإلغاء الفوري، والصفقات المتفاوض عليها.