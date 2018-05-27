في الوقت الذي تعرض المنتخب الأرجنتيني لضربة قاسية قبيل مشاركته في مونديال روسيا 2018، تمثلت في إصابة حارسه سيرخيو روميرو في ركبته، بحسب ما أعلن الاتحاد الأرجنتيني للعبة.إلا أن بديله حارس نادي ريفربليت الأرجنتيني الشاب فرانكو أرماني فتح نافذة التفاؤل لدى عشاق راقصي التانجو، إذ نجحت الأرجنتين في تحقيق مونديالي عامي (78) في الأرجنتين، و(86) في المكسيك بمشاركة حارس أساسي يمثل نادي ريفربليت الأرجنتيني العريق. وكان روميرو الحارس البديل لمانشستر يونايتد الإنجليزي أصيب في ركبته اليمنى خلال تمارين منتخب بلاده في بوينس آيرس. وقال الاتحاد الأرجنتيني في بيان: سيتم حذف اسم روميرو من لائحة اللاعبين الـ23 الذين سيشاركون في كأس العالم 2018 في روسيا.وروميرو البالغ من العمر 31 عاما هو الحارس الأرجنتيني الأكثر خوضا للمباريات الدولية، ومثل بلاده في مونديالي 2010 و2014.وفضلا عن خبرته في كأس العالم، مثل روميرو بلاده في كوبا أمريكا ثلاث مرات وكان ضمن تشكيلة بلاده المتوجة بأوليمبياد بكين 2008.واستدعى مدرب الأرجنتين خورخي سامباولي حارس نادي تيغريس المكسيكي ناويل غوزمان بديلا عن روميرو، لينضم إلى ويلفريدو كاباييرو حارس تشيلسي الإنجليزي، وفرانكو أرماني حارس ريفر بليت الأرجنتيني في تشكيلة راقصي التانغو.