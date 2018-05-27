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«الأرصاد»: مكة المكرمة سجلت أعلى دجة حرارة في المملكة
كاريكاتير
الأحد / 11 / رمضان / 1439 هـ
الاحد 27 مايو 2018 03:15
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«التحالف»: تدمير طائرة بلا طيار استهدفت مطار أبها
الرياض: القبض على مواطنين اقتحما منزلا وهددا سيدة بسلاح ناري
رسميا.. الفيصلي يتفق مع كالديرون بدعم من آل الشيخ
وزير التعليم يوجه بزيادة الفرص التدريبية الصيفية إلى 120 ألفاً
مساعدات عينية لسكان الخرخير وشرورة
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