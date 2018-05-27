• حين يحل شهر رمضان، تبدأ معاناتي مع «الإمساك»، فهل هذا الأمر طبيعي، أم يحتاج إلى تناول أدوية ملينة لتنظيم حركة الجهاز الهضمي؟محمد أحمد (جدة)•• يجيب على تساؤل القارئ استشاري التغذية العلاجية الدكتور خالد المدني، قائلا: يختلف عمل الجهاز الهضمي في شهر رمضان، عن أيام العام كافة، وأهم هذه الاختلافات هو تناول الطعام في مواعيد مختلفة، بعد الإفطار وإلى السحور، عقب صيام ساعات متواصلة تمتد من 14-15 ساعة، وبالتالي يبدأ الجهاز الهضمي بعد مرور يومين على الأقل بالتأقلم مع الساعة البيولوجية الجديدة للجسم، كما هو الحال في مواعيد النوم والاستيقاظ، وهذا أمر طبيعي، ومؤقت، فلا داعي للقلق.ولتجنب الإمساك، يقول المدني: تناول الخضار والفواكه، لاحتوائها على الألياف والمعادن والفيتامينات التي تعمل على تنظيم عمل الجهاز الهضمي، ولا داعي لتناول الحبوب الملينة التي يصفها الأطباء لعلاج المشاكل لدى بعض المرضى ممن يعانون من الإمساك المزمن والمرضي. فشكوى الصائمين من الإمساك، أمر عارض، يمكن التغلب عليه عن طريق نوعية الأطعمة، فالفواكه الطازجة على مائدة الإفطار، والحرص على الأكل الصحي وتجنب الأطعمة ذات نسب الدهون العالية والحد من تناول المقليات، ستؤدي إلى تجنب الإمساك بشكل كبير.