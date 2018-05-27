4 مخيمات رمضانية على أطراف المسجد الحرام تقدم وجبات مجانية متنوعة للإفطار والسحور لضيوف الرحمن الذين يفدون لأداء مناسك العمرة، بخدمة تضاهي الـ5 نجوم، وذلك طوال شهر رمضان المبارك، بإشراف لجنة الرفادة والسقاية التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة.وأوضح الرئيس التنفيذي للجنة السقاية والرفادة بمكة المكرمة فهد القثامي لـ«عكاظ» أن المخيمات تستهدف مرتادي النقل العام الداخلية، ومن يدخلون المنطقة المركزية عبر منافذ مكة الداخلية، وتقدم وجباتها مع أذان المغرب، وتستمر حتى وقت الإمساك. وأضاف: تتميز المخيمات بخدمتها الراقية، من حيث طريقة تقديم الوجبات على طاولات، مع توافر المشروبات الساخنة والباردة طوال الليل، علاوة على سلال من الفواكه المتنوعة، في خيام أوروبية مقاومة للحريق، ومكيفة بأعلى درجات البرودة، كما تحوي مساجد للصلاة، ما يجعلها هدفا للمعتمرين للحصول على بعض الراحة الفخمة.وتابع القثامي: توجد المخيمات في 4 مواقع على أطراف الحرم المكي، أحدها جهة نفق الأمير متعب باتجاه كدي، والثاني في محطة النقل العام بشعب عامر، والثالث بمحطة النقل العام في الجمرات، والرابع في محطة جبل الكعبة، مبينا أن خطة لجنة السقاية والرفادة تهدف إلى الإشراف ومتابعة توزيع وجبات الإفطار على الصائمين المعتمرين وزوار المسجد الحرام، إضافة للمصلين في مساجد مكة المكرمة والأحياء والميادين المختلفة، ونقاط الفرز وحجوزات السيارات بمداخل مكة المكرمة، ومراكز الطوارئ بمستشفيات العاصمة المقدسة، وصالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وميناء جدة الإسلامي. وجميعها تعمل لخدمة المعتمرين خلال هذا الشهر الكريم، ونوه القثامي بالدعم الكبير والمتابعة المستمرة التي تجدها اللجنة التنفيذية وكافة العاملين من إمارة المنطقة التي تشرف على تطبيق كافة مراحل خطة الرفادة والسقاية.