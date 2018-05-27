«رِحَال التطوعي»، أول فريق نسائي رسمي بإشراف مكتب العمل التطوعي بالمدينة المنورة التابع لهيئة تطوير المدينة. وتهتم فيه المتطوعات بتطوير السياحة بالتثقيف والتوعية والإرشاد المؤصل علميا، مع تفعيل دور المرأة الثقافي والحضاري والتوعية بأهمية بمعالم المدينة المنورة، خصوصا المسجد النبوي الشريف، عبر إبراز أسراره ومعانيه، وتزويد الأطفال بكافة فئاتهم بالقيم والمبادئ التي ترمز لها المعالم عبر أحداث السيرة.ويتصدى الفريق المكون من 63 عضوة لحملة تطوعية تثقيفية باسم «مكانك فطهر» منذ اليوم الأول في شهر رمضان، ويستهدف النساء المصليات في ساحات الحرم النبوي الشريف، لتهتم بالنظافة وحفظ النعمة والتواصل معهن بـ7 لغات، بالتزامن مع حملة أخرى للفريق لإرشاد التائهين من الأطفال والسيدات.وذكرت قائدة الفريق انشراح بخاري أن إدارة رِحَال مستمرة في تقديم الخدمات التوعوية التطوعية للمحافظة على ساحات المسجد النبوي نظيفة وترسيخ الأسس الإنسانية والقواعد الكفيلة بتحقيق مبدأ التعاون على البر والتقوى الذي قرره القرآن، وهو ما تتبعه «رِحَال» في تحقيق رؤيتها ورسالتها.