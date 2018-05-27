أكملت بلدية محافظة ضمد بمنطقة جازان تزيين الشوارع الرئيسية والميادين العامة بتشكيلات الزينة المبهجة والإضاءات الملونة، وذلك احتفاء بشهر رمضان المبارك، وإضفاء مشاهد جمالية وحضارية وأجواء روحانية تعزز بهجة الأهالي والزوار بالشهر الفضيل.وكثفت البلدية أعمالها ممثلة بفرقة الكهرباء بالبلدية لإنجاز الأعمال التجميلية قبل دخول الشهر الكريم بفترة طويلة، ضمن حرصها على المشاركة في الابتهاج باستقبال الشهر الكريم، بتزيين شوارعها وأسواقها ومتنزهاتها ومداخلها باستخدام وسائل الزينة ولافتات التهنئة.