تقدم محافظ صامطة محمد بن ناصر بن لبدة المصلين فجر أمس، في جامع الشيخ عبدالله القرعاوي، بحي المكرمية في صامطة، على الشهيد جندي أول محمد بن أحمد عبدالله متنبك، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد بمحافظة الحُرّث خلال أداء عمله بالحد الجنوبي.ونقل ابن لبدة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد لوالد وذوي الشهيد.كما نقل تعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، لوالد وأسرة شهيد الواجب، سائلاً الله تعالى أن يتقبله من الشهداء، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.وعبر والد الشهيد عن فخر أهله وذويه واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.