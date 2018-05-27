تقدم محافظ بيش حسن أبو شرحة المشيعين لجثمان الشهيد ‏أسامة أبو علوان الذي أستشهد فجر السبت على الحد الجنوبي بالطوال في مواجهة مع الميليشيات الحوثيية المعتدية، بحضور المدير العام لحرس الحدود بجازان والشيخ حسن عكفي وعدد من الضباط والأفراد ‏والمشيعين.وقدم ‏أبوشرحة تعازي ‏القيادة لذوي الشهيد، مؤكدًا أن مصاب أهله مصاب الجميع، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.وقال والد الشهيد محمد حسين أبو علوان: «أحمد الله أن تلقيت نبأ استشهاد ابني وأنا أرتدي زي الإحرام في بيت الله الحرام، وهذه علامات التوفيق لابننا بإذن الله وعائلتي، حيث كنّا أنا وأمه نلهث بالدعاء له ولإخوانه في بيت الله الحرام»، موضحا أن الشهيد هو خامس إخوته وكلهم فداء الوطن.