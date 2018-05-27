سير والدا الشهيد تركي حسن عكور، حملة “عمرة الوفاء” على نية ابنهما الذي لقي ربه وهو يذود عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.وودع والدا الشهيد المعتمرين في الحملة ظهر أمس، قبل توجههم إلى بيت الله الحرام من أمام منزل والدي الشهيد بقرية العكرة التابعة لمحافظة الطوال.وضمت الحملة التي تكفل بها والدا الشهيد للعام الثاني على التوالي، 50 راكبا من الأسر والأفراد، وعبر والدا الشهيد عن شكرهم لله الذي أعانهم على رسوم وتكاليف العمرة وتقديمها لمن يستحقها على نية ابنهما الشهيد، واعدين بأن تكون كل عام في شهر رمضان.وذكر رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالطوال محمد علوي ظافري أن هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشرف فيها اللجنة على حملة عمرة الوفاء لشهداء الواجب بالتعاون والتنسيق مع ذوي الشهداء.