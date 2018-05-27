زار وفد من هيئة تنمية الصادرات السعودية برئاسة الأمين العام للهيئة المهندس صالح السلمي، الجنود المنومين في المستشفى العسكري في الرياض، للعلاج من الإصابات التي تعرضوا لها وهم يذودون عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.وأوضح السلمي أن زيارة الأبطال الجرحى الذين أصيبوا في الحد الجنوبي دفاعاً عن وطنهم واجب يجب على الجميع القيام به، لافتا إلى أن اطمئنانهم على الأبطال وتهنئتهم بدخول رمضان جزء بسيط يقدمونه لهم، مشيدا بالتلاحم القائم بين القيادة في المملكة والمجتمع، إذ يمثل نموذجاً مشرفاً.