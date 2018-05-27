أعلنت إدارة الاتحاد بشكل رسمي توقيعها للعقد الأضخم في تاريخ النادي مع شركة «نون» المتخصصة في التجارة الإلكترونية، وذلك عبر تغريدة بثها حساب النادي الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».وفي الوقت الذي أشارت فيه التغريدة إلى أن تفاصيل العقد ستعلن في التوقيع الرسمي عبر مؤتمر صحفي خاص سيقام بهذه المناسبة دون تحديد الموعد، رجحت مصادر «عكاظ» المطلعة أن قيمة العقد الأضخم في تاريخ النادي سيتراوح مابين (60) إلى (80) مليون ريال.وستعمل إدارة نواف المقيرن خلال الأيام القادم على توقيع مزيد من العقود على قميص الفريق.