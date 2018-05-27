قبضت دوريات الأمن بالرياض على جانيين لسطوهما على منزل شرقي الرياض، وتهديد سيدة بسلاح ناري وسرقة أطقم ذهب ومجوهرات وهواتف نقالة.وأعلنت شرطة منطقة الرياض في بيان لها أمس (السبت) أنه على ضوء ما ورد للأجهزة الأمنية بتاريخ 1439/9/7هـ ببلاغ مواطن عن قيام شخصين بالدخول لمنزله الواقع بحي الرمال شرق العاصمة الرياض وتهديد زوجته بسلاح ناري نوع (مسدس) وسرقة أطقم ذهب ومجوهرات وهواتف الجوال والهرب.وأشارت إلى أنه نظراً لأهمية ذلك وخطورته، لما فيه من انتهاك لحرمة المنازل وترويعٍ للآمنين، ووفقاً لما تم اتخاذه من إجراءات، فقد تمكنت فرق دوريات الأمن من تحديد نوع المركبة التي يستقلها الجناة من نوع (فلوكس واجن) وكشف هوية مستخدمها الفعلي، حيث تبين أنها مستأجرة لذلك الغرض، وأسفرت الجهود من القبض عليهما في كمين محكم، واتضح أنهما مواطنَينُ في العقد الثاني من العمر.وأكدت شرطة منطقة الرياض أنها بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بارتكابهما للحادثة، جرى إيقافهما وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.وشددت شرطة منطقة الرياض تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بقوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.