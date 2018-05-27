نفذت أمانة الشرقية حملة ميدانية واسعة النطاق على عدد من المنشآت الصحية، في حاضرة الدمام، منذ بداية شهر رمضان المبارك، شملت خلال أسبوعها الأول زيارة 1953 منشأة صحية، وأسفرت عن تحرير 1246 مخالفة، وإغلاق 23 منشأة، وإتلاف 8600 كيلوغرام من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، فيما تم توجيه 471 إنذارا، وإصدار غرامات مالية تبلغ نصف مليون ريال تقريبا.وأوضح المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم أمانة المنطقة محمد الصفيان أن الجولات الرقابية شملت محلات بيع الدواجن واللحوم والبيض والأسماك، إضافة إلى المطاعم والبوفيهات، بغرض التأكد من التزامها باشتراطات السلامة الصحية وكذلك معالجة وتصحيح وضع المنشآت المخالفة، إضافة إلى نشر التوعية الصحية بأهمية التقيد بالاشتراطات الصحية.وأفاد الصفيان أن الحملات الرقابية أسفرت عن إغلاق محلات ومصادرة وإتلاف مواد غذائية وضبط عمال مخالفين لأنظمة العمل والإقامة، مبينا أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات وأخذ التعهدات عليهم وإلزام جميع المنشآت المخالفة بمعالجة وتصحيح وضعهم حسب النظام.وأكد أن الأمانة لن تتهاون مع أي مخالفة تتعلق بالصحة العامة، كما سيتم تطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين، والتخلص من المواد الغذائية الفاسدة، وفي حال عدم معالجة الوضع وتكرار المخالفة يتم إغلاق المنشأة وفق الأنظمة والتعليمات.من جهة أخرى، سجلت بلدية القطيف ممثلة في إدارة الخدمات، خلال تفتيشها 514 محلا غذائيا، ضمن حملة #غذاؤكم_أمانة، 96 مخالفة، و 120 إنذارا، وإغلاق محلين مخالفين، واحتساب غرامات مالية تقدر بـ31000 ريال، وضبط وإتلاف 123 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي و970 لترا عصيرات متنوعة مجهولة المصدر.وأوضح رئيس البلدية المهندس زياد مغربل، أن الحملة أسفرت عن قيام المراقبين بـ96 جولة، مشيرا إلى أن البلدية تسعى في المقام الأول إلى الحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعيا في الوقت نفسه إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر أرقام البلاغات أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية.وفي البكيرية، نفذت البلدية حملة رقابة صحية شاملة على كافة المحلات التجارية والمتعلقة بالصحة، وشملت المطاعم والمنشآت الغذائية وأماكن إعداد وجبات الصائمين. وأسفرت عن مصادرة 72 كيلو من المواد الغذائية الفاسدة و21 لترا من المشروبات منتهية الصلاحية، وإغلاق 3 منشآت مخالفة للاشترطات الصحية، وتسجيل 17 مخالفة، وإنذار 14 أخرى مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.